Reddit héberge enfin directement des galeries d’images

Les habitués du populaire forum n’ont plus à recourir à des services tiers comme Imgur pour illustrer leurs discussions avec des gifs animés.

Mini-révolution pour Reddit. Les contributeurs de la plateforme peuvent enfin partager plusieurs images dans un même article sans quitter le site. Ils seront cependant limités au partage jusqu’à 20 photos et gif animés à la fois avec pour chacun l’ajout possible d’une légende et d’une adresse URL. Les galeries d’images prennent également en charge les balises «spoiler» (divulgâchis) et «NSFW» (inapproprié au travail). Reddit n’active cependant pas l’option d’office. Il revient aux modérateurs de le faire pour leurs fils de discussion. Les communautés qui partagent des recettes de cuisine et des tutoriels ont déjà manifesté leur intérêt, avance la firme californienne. Jusqu’ici, les habitués du forum de discussions devaient passer par des services tiers pour enregistrer leurs photos et gifs animés, à l’exemple du populaire service Imgur.