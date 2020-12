Etats-Unis : Reddit s’empare de l’application rivale de Tiktok, Dubsmash

Dans un contexte de grandes manoeuvres des géants de la tech pour se partager le lucratif marché des vidéos courtes en ligne, l’Américain Reddit met la main sur le numéro 2 du secteur.

Dans un communiqué, Reddit affirme avoir été séduit par l’engagement de Dubsmash en faveur de la diversité et de la promotion des voix minoritaires. Dubsmash, d’origine allemande et basée à New York, revendique plus d’un milliard de vues par mois.