Courtes vidéos – Reddit tire la prise de l’app Dubsmash

Réseaux sociaux : Reddit tire la prise de l’app de courtes vidéos Dubsmash

Rachetée il y a moins d’un an, l’app concurrente de TikTok fermera en février prochain. Mais ses outils de création seront intégrés à la célèbre plateforme communautaire Reddit.

Un service de plus va rejoindre le cimetière des apps. Reddit vient en effet de planter un clou dans le cercueil de Dubsmash. À partir du 22 février 2022, cette app de partage de courtes vidéos ne pourra plus être téléchargée dans les boutiques d’applications pour iOS et Android et cessera aussi de fonctionner.