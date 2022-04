Guerre en Ukraine : Reddition de soldats ukrainiens à Marioupol

Plus d’un millier de combattants ukrainiens ont déposé leurs armes dans la cité portuaire, selon les autorités russes.

Plus d’un millier de soldats ukrainiens se sont rendus aux forces russes à Marioupol, la cité portuaire du sud-est de l’Ukraine, assiégée depuis des semaines, a annoncé mercredi, le ministère russe de la Défense.

«Dans la ville de Marioupol, dans la zone de l’usine métallurgique Ilitch (…) 1026 militaires ukrainiens de la 36e brigade marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus», a indiqué le ministère, dans un communiqué, précisant qu’il y avait 47 femmes et 126 officiers parmi eux. Selon cette source, 150 d’entre eux étaient blessés et ont été pris en charge à l’hôpital de la Marioupol.