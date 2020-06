Transports

Redémarrage progressif du trafic avec la France

Les TGV reprennent du service, grâce notamment à l’ouverture des frontières.

Complètement arrêté du 28 mars à la mi-mai, timidement reparti depuis, le trafic ferroviaire avec la France va enfin pouvoir redécoller. «Huit allers-retours circuleront tous les jours à destination de Paris, et ce jusqu’au 4 juillet», indique le directeur général de TGV Lyria, Fabien Soulet. Quatre partiront de Genève, trois de Bâle et un de Lausanne. Dès le 4 juillet, on comptera 13 allers-retours quotidiens, y compris un train pour Marseille. Une reprise du trafic à quasi 100% est envisagée entre septembre et décembre.