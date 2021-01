Remboursement de la TVA : Redevance radio-télévision: chaque ménage recevra 50 francs

La loi fédérale relative à l’indemnité forfaitaire octroyée pour la TVA perçue sur la redevance radio-télévision est entrée en vigueur vendredi. Elle permet le remboursement de la taxe indûment prélevée sur les redevances de 2010 à 2015.

Le Tribunal fédéral avait ordonné le 2 novembre 2018 le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur la redevance de radio et télévision entre 2010 et 2015 dans quatre types de cas. La loi créée à cette fin a été adoptée par le Parlement en septembre 2020 et le Conseil fédéral a fixé son entrée en vigueur au 15 janvier 2021.