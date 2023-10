Redevance: Une majorité de Suisses veulent faire baisser la facture Serafe

La facture Serafe (anciennement Billag) pourrait passer à 200 francs par an contre 335, aujourd’hui, si l’initiative est acceptée.

L’initiative visant à réduire la facture Serafe de la redevance Radio-TV à 200 francs par année est pour l’instant soutenue par une majorité en Suisse. Selon un sondage 20 minutes/Tamedia, plus de 60% des personnes interrogées accepteraient le texte soutenu par l’UDC et certains élus PLR qui réduirait l’apport financier de l’Etat aux médias de service public. La votation est attendue au plus tôt, en 2026.