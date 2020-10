Evénement : Redimensionnée, la Foire du Valais a eu du succès

2020. Edition Limitée est content de la fréquentation dans une organisation complètement revue.

Plus de 10’000 personnes ont aussi visionné six conférences diffusées en ligne et traitant de tourisme, d’énergie de culture ou encore d'énergie. La soirée de clôture visant à remercier le FVS Club et ses partenaires «restera longtemps gravée dans les mémoires», relève encore la Foire dans son communiqué. Cette soirée de clôture a eu lieu le samedi 10 octobre au CERM.