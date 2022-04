Sauvetage : REDOG s’engage pour la promotion du bénévolat

À l’occasion de son 50e anniversaire, la Société suisse des chiens de recherche et de sauvetage demande une meilleure reconnaissance du travail de bénévolat.

«Chez REDOG, ce qui compte avant tout, c’est de sauver des vies et de réduire la détresse», explique Philipp Matthias Bregy, le président central de l’association, lors de son allocution. Et dans ce cadre, le plus grand et important défi à relever est le bénévolat car comme le rappelle l’association dans un communiqué de presse, «les membres de REDOG sacrifient généralement leurs loisirs et ne sont pas rémunérés».