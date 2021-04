Neuchâtel : Redoublement: les Neuchâtelois sont les cancres de la Suisse

Un classement de l’OFS révèle que les écoliers neuchâtelois redoublent plus souvent que les élèves des autres cantons. Des interventions plus précoces et un suivi plus individualisé sont les solutions esquissées pour aider les enfants.

Le canton de Neuchâtel affiche le taux de redoublement le plus haut de Suisse pour l’école obligatoire. Getty Images

Les élèves neuchâtelois sont-ils moins studieux que les élèves des autres cantons suisses? C’est la question qui se pose à la lecture des chiffres publiés par l’Office fédéral de la statistique sur les trajectoires éducatives de tous les élèves de 4 à 16 ans en Suisse. L’OFS révèle que le canton de Neuchâtel affiche le taux de redoublement à l’école obligatoire le plus élevé de Suisse. «Non, ils ne sont pas moins bons qu’ailleurs», répond Jean-Claude Marguet, chef du Service cantonal de l’enseignement obligatoire, dans le quotidien «Arcinfo». «Ces chiffres s’expliquent par des cultures différentes selon les régions: en Suisse romande, le redoublement est encore bien ancré dans les mœurs. Nombre d’enseignants et de parents considèrent qu’il est bénéfique pour l’enfant.

Dans le classement de l’OFS, le taux de redoublement de Neuchâtel est de 2,6%. Il a légèrement baissé par rapport aux chiffres de 2017. Pour poursuivre dans cette voie, des démarches vont être entreprises : un suivi plus individualisé des élèves en difficulté et des interventions plus précoces.