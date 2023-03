Réduction des vols à Amsterdam-Schiphol: KLM, EasyJet, Delta et TUI contrattaquent

Amsterdam : Réduction des vols à Schiphol: KLM, EasyJet, Delta et TUI contrattaquent

Le gouvernement souhaite que le nombre de vols à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, un des plus grands hubs européens, passe de 500’000 à 460’000 à partir de novembre, et à 440’000 en 2024.

«Le groupe KLM, Delta Air Lines, Corendon, easyJet et TUI intentent une action en référé contre le gouvernement néerlandais pour s’assurer que les Pays-Bas restent connectés au reste du monde via Schiphol», ont déclaré les compagnies, dans un communiqué commun. «La raison immédiate est la décision unilatérale du gouvernement de réduire considérablement le nombre de mouvements de vols à Schiphol cette année, sans rechercher d’alternatives», expliquent-elles.

La Haye avait annoncé en juin une réduction progressive des vols pour limiter les nuisances sonores et l’impact sur l’environnement autour de l’aéroport international d’Amsterdam-Schiphol, un des plus grands hubs européens. Le gouvernement souhaite que le nombre de vols passe de 500’000 à 460’000 à partir de novembre, et à 440’000 en 2024. Une mesure «incompréhensible» selon les compagnies aériennes, «convaincues» de pouvoir réduire le bruit et les émissions de CO₂ tout en conservant le nombre de vols actuel.