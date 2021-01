Jusqu’au retrait de permis?

Par ailleurs, une motion de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national, déposée le 17 novembre 2020, a été adoptée mercredi par le Conseil fédéral. Le texte réclame, entre autres, l’élaboration de mesures légales permettant de mieux sanctionner le recours à des pièces modifiées et non homologuées sur des véhicules. Outre des amendes plus élevées, le texte demande d’envisager le retrait de permis pour les conducteurs fautifs ou la confiscation du véhicule. La commission souhaiterait aussi que certains tronçons du réseau routier soient interdits aux véhicules produisant un bruit excessif.