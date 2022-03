Suisse : Réduire la dette liée au coronavirus «dans un délai de 11 à 13 ans»

Lors de sa séance du 18 mars, le Conseil fédéral a adopté une mesure permettant d’éviter la mise en place d’un programme d’allégement budgétaire ou de hausse des impôts.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral et le Parlement ont adopté différentes mesures pour en atténuer les conséquences sanitaires et économiques . «Les dépenses extraordinaires qui en découlent pour les années 2020 à 2022 ont conduit à un endettement supplémentaire de la Confédération qui doit être réduit dans un délai de six ans conformément à la règle du frein à l’endettement», explique le Conseil fédéral.