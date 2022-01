Santé publique : Réduire le sucre dans les aliments se fait tout en douceur

La Confédération et l’industrie ont fait des efforts pour réduire le sucre dans notre alimentation. Mais c’est une politique de petites bouchées.

L’Organisation mondiale de la santé recommande de consommer au maximum 50 grammes de sucre par jour. Mais en Suisse, on en mange en moyenne plus du double, selon les estimations de la Confédération. En surconsommer peut mener à de graves ennuis de santé: diabète, obésité , problèmes cardiovasculaires.

Elle demandait au Conseil fédéral des éclaircissements à propos de la consommation de sucre en Suisse, alors que le pays est signataire depuis 2015 de la Déclaration de Milan , aux côtés d’entreprises de l’alimentaire. L’objectif du texte est la réduction de la quantité de la substance dans les yogourts et les céréales pour le petit-déjeuner, pour protéger notamment les plus jeunes.

Processus pas à pas

Mais cette tendance n’est pas nécessairement volontaire, car tout autour du monde médecins et autorités mettent la pression. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) veut étendre la Déclaration de Milan au lait et aux boissons, qui représentent plus d’un tiers de l’apport en sucre.