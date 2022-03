Pour Contrer la hausse des prix – Réduire l’éclairage et dimanches sans voiture

On le constate depuis quelques semaines: la guerre en Ukraine fait grimper les coûts de l’énergie en Suisse. Tandis que le litre d’essence coûtait encore environ 1,80 fr. début février, il coûte désormais 2,20 fr. En cause: l’explosion du prix du pétrole suite à l’invasion russe et aux sanctions occidentales qui s’en sont suivies, rappelle ce dimanche la «NZZ am Sonntag».