Canton de Vaud – Réduire les émissions de CO2 des véhicules de 20% d’ici 2030

Le Conseil d’État vaudois a transmis au Parlement son projet de révision de la loi sur les taxes des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB). Il vise à «inciter les citoyens à choisir un véhicule peu polluant ou à motorisation électrique», explique le communiqué.

Dans le but de «répondre, à sa mesure, aux objectifs environnementaux de la Confédération et du Canton, ainsi qu’aux évolutions technologiques des véhicules», le projet du Conseil d’État prévoit différentes mesures parmi lesquelles se trouvent, entre autres, «la suppression de la taxe de base de CHF 40 fr. pour les véhicules automobiles légers (moins de 3,5 tonnes), l’inscription officielle des critères poids/puissance dans le calcul de la taxe et l’introduction de bonus-malus selon les émissions de CO₂ pour les voitures automobiles légères».