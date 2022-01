Suisse : «Réduire les heures d’ouverture pour éviter les fermetures»

Consciente du défi que cela représente, Kibesuisse, la Fédération suisse pour l’accueil de jour de l’enfant, estime que c’est la meilleure solution «avec un soutien adéquat».

Les structures d’accueil font face à des absences de personnel de plus en plus nombreuses. AFP

En raison du nombre élevé de contaminations dues au variant Omicron, Kibesuisse, la Fédération suisse pour l’accueil de jour de l’enfant, constate que les absences de personnel sont de plus en plus nombreuses. Pour y faire face, la Fédération recommande «dans le cas où le maintien de l’offre d’accueil habituelle serait gravement menacé en raison d’absences répétées du personnel, de réduire les heures d’ouverture pour éviter autant que possible les fermetures (partielles)».

Interrogée par «20Minuten», Prisca Mattanza, directrice de la communication auprès de Kibesuisse», explique qu’il s’agit «concrètement de par exemple réduire les heures creuses, c’est-à-dire tôt le matin ou tard le soir, de sorte que le personnel ne soit nécessaire que pour une seule équipe. On obtient ainsi une certaine décharge».

Compréhension et bienveillance

Dans un communiqué publié mardi, Kibesuisse, est consciente que le scénario proposé représente un défi mais elle estime qu’«avec un soutien adéquat», cela reste possible. «Cela implique la compréhension et la bienveillance des parents et de leurs employeurs» reconnaît la Fédération. De plus, «Il est essentiel que les structures d’accueil bénéficient de subventions garanties malgré la réduction des heures d’ouvertures». Un point qui relève de la responsabilité des communes et cantons.

Enfin, les structures d’accueil sont responsables de la mise en place des mesures de protection et de leurs ajustements. Kibesuisse lance d’ailleurs «un nouvel appel au personnel des structures de formation et d’accueil extra-familiaux, ainsi qu’à tous les adultes qui entourent les enfants, pour qu’ils se fassent vacciner sans tarder et fassent preuve de responsabilité dans leurs contacts», conclut le communiqué.

Une décision qui divise La proposition de Kibesuisse fait réagir. La conseillère nationale PS, Min Li Marti estime qu’une réduction des heures d’ouverture serait un scénario réaliste mais «serait un énorme problème pour les parents». «Avec des enfants en bas âge à la maison, travailler est pour ainsi dire impossible», explique-t-elle à nos confrères alémaniques. Pour la porte-parole d’une crèche zurichoise, ce scénario n’est pas envisageable tout simplement parce qu’il ne permettrait plus de respecter les contrats avec les parents. Dans une autre crèche, cela représenterait surtout une charge de travail supplémentaire puisqu’il faudrait discuter des modifications avec chaque parent et s’adapter au cas par cas.