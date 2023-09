Réduire l’utilisation de gaz: Le Conseil fédéral fixe à nouveau un objectif d’économies de 15%

Une économie de 3,6 TWh

A l’avenir, la Suisse aura un monitoring dans le domaine du gaz afin d’identifier de manière plus précoce une éventuelle pénurie de gaz et d’intervenir plus rapidement. Ceci grâce à l’approbation du Conseil fédéral, le 10 mai dernier, de la révision de l’ordonnance sur l’organisation du secteur gazier pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSG).