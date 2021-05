Swiss Climate Challenge - Réduire ses émission CO2 grâce à une application

La première journée nationale du climat s’est tenue jeudi sur la Place fédérale à Berne. Plus de 40 experts ont abordé la thématique de la durabilité et ce dans divers secteurs… allant du shopping à l’économie respectueuse du climat.

Cette journée a été lancée par l’Organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et est soutenue par diverses entreprises telles que Swisscom. Pour l’occasion, le CEO du géant de la communication, Urs Schaeppi, s’est rendu à Berne au guidon d’un tandem à cinq places. Deux apprentis tout comme le rappeur Stress et la skieuse Corinne Suter ont fait le voyage avec lui.

Swisscom a par ailleurs lancé le Swiss Climate Challenge. Pour cela, la firme a créé une app permettant d’avoir un oeil sur sa propre mobilité et l’empreinte écologique qui y est liée. Le but: réduire nos émissions CO₂. Plus l’utilisateur réduit ses émissions CO₂, plus il obtient de points. Chaque point correspond à un franc. L’argent collecté est destiné à un projet de protection du climat.