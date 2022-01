Valais – Réduite en 2018, la taxe déchets repart à la hausse

La stratégie payante de Vétroz

Unique commune du Valais romand à avoir adopté la taxe au poids en mars 2018 , Vétroz a réduit de 50% le tonnage de s es déchets ménagés. « Ces premières années ont été marquées par de légers déficits » , avoue le président vétroz a in Olivier Cottagnoud. En cause les amortissements de nos nouvelles installations. Comme ces derniers vo nt progressivement baisser, nous n’avons pas prévu d’augmenter notre taxe (90 francs). » La Ville de Sion n’envisage pas non plus une hausse de sa taxe au sac.