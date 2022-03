Lausanne – Réduits à l’esclavage dans des restaurants indiens

Des plaignants et un accusé qui s’expriment en hindi durant des heures, la première journée du procès d’un couple de restaurateurs indiens a pris des relents de procès exceptionnel, ce mercredi devant le Tribunal de Lausanne.

Entre 2012 et 2018, les deux professionnels de la restauration ont engagé cinq de leurs compatriotes indiens afin de travailler dans l’un de leurs deux établissements situés en région lausannoise. La durée des contrats était à chaque fois de 24 mois. Le Ministère public (MP) du canton de Vaud les soupçonne de traite d’êtres humains par métier. Les deux quadragénaires doivent également répondre d’injures, menace, contrainte, d’usure par métier ou encore de faux dans les titres.

Enfermés dans un studio?

Ces chefs cuisiniers ont été enrôlés pour un salaire mensuel net oscillant entre 1300 et 1600 francs. Selon le MP, cette somme était envoyée en Inde par les patrons, à la famille de leurs employés. Leurs salariés bénéficiaient également du gîte - un studio qu’il partageait avec un autre travailleur - et du couvert, pour un total de quelque1100 francs par mois. Ils percevaient enfin 100 à 200 francs mensuels sous forme d’argent de poche. Le total de leur rémunération avoisinait donc 2700-2800 francs par mois, brut. Durant son audition, la prévenue a précisé qu’elle payait ses employés en cash et qu’elle n’envoyait pas d’argent en Inde de son propre chef.