Mains sur les hanches, menton levé, six f emmes posent fièrement pour la marque de baskets. Et si le décor et leur attitude vous font penser à une super-héroïne en particulier , c’est normal. C’est fait exprès. Elles sont présentées comme telles dans la campagne p ublicitaire p our la nouvelle collection capsule Reebok x Wonder Woman 1984.

Cette collection a été créée en partenariat avec DC Film et Warner Bros à l’occasion du film « Wonder Woman 1984 » , qui sortir a en décembre. L a campagne publicitaire met en scène six infirmières de Boston, où l’équipementier américain a son siège. Taylor Meyer, Vilma Pacheco, Kathryn D ’ Innocenzo, Suki Stiles, Cassie Moy et Solange Rosa travaillent pour certains des plus grands hôpitaux de la ville, qui ont été gravement touchés au plus fort de l ’épidémi e de Covid-19 .

«Elle s s ont en première ligne pour combattre la première pandémie mondiale du siècle, jour après jour, en risquant leur vie pour en sauver d ’ autres, déclar e dans un communiqué Caroline Machen, vice-présidente du marketing chez Reebok. Elles ne se considèrent peut-être pas comme des héroïnes de la vie réelle, mais nous , oui. »

En plus de faire poser ces W onder W oman, Reebok a également prod u it u n court métrage documentaire dans lequel chaque infirmière témoigne de son expérience.

Vilma Pacheco explique qu ’ en plus de faire face à un afflux de patients, la peur de contracter le virus était traumatisante. « Ne pas savoir si nous all i ons être malades ou si c ’ est nous qui all i ons mourir a été l ’ une des expériences les plus horribles de ma carrière », dit-elle les larmes aux yeux.