Une option sur Instagram et Facebook sera limitée aux Européens

Les usagers européens des plateformes Facebook et Instagram auront davantage de contrôle sur les contenus affichés, a annoncé mardi le géant technologique américain Meta, en vertu de nouvelles règles de l’UE (DSA) qui deviennent contraignantes à partir de la fin août. Les usagers de Facebook et d’Instagram dans l’UE auront désormais la possibilité de voir des types de contenus non basés sur le «profilage» – à l’inverse de la sélection automatique déterminée par algorithme selon les intérêts présumés de l’internaute ou promouvant des contenus viraux. Il s’agissait d’une exigence du DSA (Digital Services Act).

«Nous donnons maintenant à notre communauté européenne la possibilité de voir et découvrir dans les Reels (ndlr: vidéos courtes), Stories, Search et autres parties de Facebook et d’Instagram des contenus qui ne sont pas classés par Meta» selon ses systèmes automatiques, a déclaré Nick Clegg, le responsable des affaires internationales de Meta. «Par exemple, sur Facebook et Instagram, les utilisateurs auront la possibilité de voir uniquement les Stories et les Reels des personnes qu’ils suivent, classées par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien», a-t-il expliqué dans une note de blog.