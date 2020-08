Le Talent 19.08.2020 à 08:34

Bizarre ce monde de la musique , je me souviens de Johnny Cash dans les années 60 ou après quelques chansons il avait complètement disparu des charts , et puis le film Walk the line ,et la tout d'un coup par miracle on ne parle que de lui , et surtout après sa mort . Un peu tard pour ce grand artiste .