Berne : Réexporter des armes suisses, oui, mais pas tout de suite

La Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats s’est penchée sur la réexportation de matériel de guerre. Elle lance une initiative parlementaire et veut introduire une temporisation.

Fin 2022, l’Allemagne pressait la Suisse de lui livrer des munitions de fabrication suisse afin qu’elle puisse les réexpédier en Ukraine. Mais Berne a dû refuser car notre législation ne permet pas une telle opération. Les pays achetant de l’armement suisse signent en effet une déclaration de non-réexportation. Ce document juridiquement valable stipule que les munitions ne peuvent être utilisées que par le pays acheteur et ne peuvent pas être transmises à d’autres pays.

Or, certains élus veulent changer cela. Dans ce sens, la Commission de la politique de sécurité des États a décidé vendredi de déposer une initiative parlementaire visant à modifier la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG). Le but: limiter à cinq ans la validité des déclarations de non-réexportation et permettre ainsi aux pays acheteurs l’envoi de ces munitions à un autre pays à la fin du délai. Cette limitation serait cependant soumise à certaines conditions liées à la situation dans les pays de destination. Vu le processus parlementaire, une décision ne devrait pas intervenir avant la fin de l’année.