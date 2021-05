Jessica Thivenin : Refaire ses seins? «Une erreur de jeunesse»

Jessica Thivenin regrette ses imposants implants. Elle déconseille de faire comme elle.

La star des «Marseillais» n’en peut plus. Et pas à cause de sa grossesse. Jessica Thivenin en a ras le bol de sa ­poitrine artificielle, qu’elle a qualifiée de «difforme» et de «disproportionnée» sur Snapchat vendredi 30 avril 2021. «Je n’en suis pas fière. Est-ce que je regrette? Oui. Parce que quand je les ai faits, j’avais 20-24 ans, je me suis dit que c’était beau. Maintenant que je suis à nouveau enceinte, ça explose. Je savais que je serais un peu abîmée par la grossesse, mais pas à ce point-là», a pesté la maman du petit Maylone, né en octobre 2019.