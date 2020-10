Suisse : Référendum contre la loi Covid-19: la récolte de signatures débute

Le comité référendaire a jusqu’au 14 janvier 2021 pour recueillir 50’000 signatures. Il veut empêcher que le droit d’urgence utilisé par le Conseil fédéral ne soit prolongé jusqu’à la fin 2021.

Résultat, le nombre de personnes qui prennent des décisions de la plus haute importance pour la population est de plus en plus restreint. Le référendum veut briser cette tendance, qui déresponsabilise le peuple.

OMS dans le viseur

Selon lui, on a cherché à faire peur à la population. Et les médias suisses ont diffusé des images trompeuses de Bergame ou de New York. «Ce que les politiciens et les décideurs peuvent et veulent savoir dépend de l’équipe Coronavirus du Conseil fédéral, qui se compose de médecins fidèles à la ligne traditionnelle et proche de l’Etat», a-t-il encore estimé.