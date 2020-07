Retraites

Référendum contre la rente-pont pour les chômeurs âgés

Si leur parti ne s’est pas engagé dans cette lutte, des membres UDC ont lancé la machine en vue de rayer du dispositif une aide sociale qui, selon eux, est une invitation à licencier les travailleurs âgés.

Un comité formé de membres de l'UDC a lancé jeudi un référendum contre la rente-pont pour les chômeurs de plus de 60 ans. Le parti n'est pas directement au front sur cette bataille: il se concentre sur son initiative de limitation et d'autres référendums, explique Benjamin Fischer, président de la section zurichoise de l'UDC. En principe, ce serait aux fédérations des employés et employeurs, notamment des arts et métiers, de défendre leurs membres. «Mais puisqu'elles ne font rien, c'est à nous d'aller au charbon», explique-t-il.

Coûts évalués à 150 millions par an

Le projet, adopté début juin par le Parlement, prévoit une aide pour les chômeurs âgés en fin de droit. Il devrait coûter 150 millions de francs par an et bénéficier à environ 3400 personnes. Les ménages de plus d'une personne pourraient obtenir une rente-pont de 65'643 francs par an au maximum, réduite à 43’762 francs pour les personnes seules, et soumise à de strictes conditions. Au Parlement, l'UDC a été la seule formation à s'opposer à cette nouvelle assurance sociale.