Genève : Référendum contre l’interdiction de la publicité à Vernier

Les partis du centre et de la droite contestent l’interdiction de l’affichage commercial, décidée en septembre par la majorité du Conseil municipal.

Le centre et la droite veulent conserver la possibilité de faire de la publicité sur le domaine public.

Comme en Ville de Genève, l’interdiction de la publicité sur le domaine public fait l’objet d’un référendum à Vernier. Les partis de droite et du centre (Vert’libéraux, Le Centre, Alternative pour Vernier, MCG et UDC) ont lancé la contestation ce jeudi. Ils devront récolter 1921 signatures pour que les Verniolans votent sur le sujet. Les frondeurs critiquent «le dogmatisme de la gauche», qui conduirait selon eux à priver la commune de 400’000 francs de recettes par an. Le bannissement de la publicité sur le domaine public avait été décidé par le Conseil municipal, en septembre.