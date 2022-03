Ville de Genève : Référendum de la droite contre l’éviction de la pub

Les partis de droite et les milieux économiques ont décidé de combattre la mise en œuvre de l’initiative «zéro pub».

Si la droite parvient à ses fins, les Genevois finiront par voter sur l’interdiction de la publicité commerciale dans les rues de la Ville. L’initiative la réclamant, «zéro pub», avait été adoptée par la majorité de gauche du Conseil municipal en septembre 2021. Le Centre (ex-PDC), le MCG, le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux ont donc choisi d’attaquer par référendum le règlement d’application du texte, voté en janvier par la même entité. Dans leur communiqué, les contestataires expliquent que la publicité est vitale pour plusieurs petites et moyennes entreprises, que son interdiction constitue une grave entorse à la liberté de commerce et que de surcroît, elle amputerait de plusieurs millions par an les finances de la Ville de Genève, déjà mises à mal par la pandémie.