Valais – Référendum lancé contre la hausse des allocations familiales

Le Valais doit devenir le canton le plus généreux en matière d’allocations familiales au 1er janvier 2023, et ça ne plaît pas à tout le monde. Le mois dernier, le parlement a voté une hausse de 30 francs par mois et par enfant, faisant passer cette allocation à 305 francs. Une augmentation de 20 francs de l’allocation de formation, de 425 à 445 francs, a aussi été approuvée. Ces deux mesures devraient coûter 22 millions de francs par an, une somme supportée paritairement par les employeurs et les salariés.