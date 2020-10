Suisse : Référendum lancé contre la loi sur le terrorisme

Les jeunes Verts, la Jeunesse socialiste, les jeunes Vert’libéraux et le Parti pirate montent au front contre ce texte que le Parlement vient d’adopter.

Lancement du référendum contre la loi sur le terrorisme à Berne mercredi avec les co-présidents Jorgo Ananiadis du Parti pirate Suisse (2ème à gauche), Tobias Voegeli et Ana Martins des Jeunes Vert’libéraux, Julia Kueng des Jeunes Verts et Nicola Siegrist de la Jeunesse socialiste.

Un référendum est lancé contre la loi sur le terrorisme que le Parlement vient de mettre sous toit. Les jeunes Verts, la Jeunesse socialiste, les jeunes Vert’libéraux et le Parti pirate estiment que ce texte restreint les droits fondamentaux.

Selon Tobias Vögeli, co-président des Jeunes Vert’libéraux, avec cette nouvelle loi, on peut être considéré comme un terroriste sans avoir planifié ni réalisé un acte de terrorisme. Un soupçon de la part de la police est suffisant pour ordonner des mesures telles que l’assignation à résidence (jusqu’à neuf mois) ou une interdiction de voyager.

Un simple soupçon suffit

Office fédéral de la police impliqué

Les Chambres fédérales ont mis sous toit fin septembre des mesures contre la menace terroriste et le crime organisé. L’interdiction des organisations terroristes comme Al-Qaïda, Etat islamique et les groupes apparentés sera inscrite de manière permanente dans le Code pénal.

La réforme introduit aussi une disposition réprimant le recrutement, la formation et le voyage en vue d’un acte terroriste, ainsi que les activités de financement. Les personnes qui soutiennent des organisations criminelles ou terroristes pourront être punies d’une peine privative de liberté de dix ans au plus.

Les mesures concerneront aussi des jeunes dès l’âge de 12 ans. L’arrêt domiciliaire sera applicable à partir de 15 ans. Il sera possible d’assigner à résidence des personnes potentiellement dangereuses. Les mesures seront limitées à six mois reconductibles une fois. Elles seront décidées et autorisées par l’Office fédéral de la police.