Suisse - Référendum lancé contre l’aide étatique aux médias privés

«Des médias dépendants de l’État»

Du point de vue du comité référendaire, non partisan et composé de plusieurs personnalités du monde des affaires et des médias, ce paquet de mesures doit être combattu pour plusieurs raisons. Le journaliste et éditeur Philipp Gut, directeur général du comité référendaire, estime ainsi qu’un subventionnement étatique remettrait en cause l'indépendance et la crédibilité de la presse. L’éditeur bâlois Christian Keller, lui aussi membre du comité, abonde: «La nouvelle loi sur les médias (…) distribue des millions aux gros groupes de presse et rend les médias privés dépendants de l’aide d'État.»