Chili : Référendum pour une nouvelle Constitution

Les citoyens chiliens décideront ce dimanche s’ils veulent une nouvelle Constitution et remplacer ainsi celle héritée de la dictature d’Augusto Pinochet.

Pour ou contre un changement de Constitution? Les Chiliens votent dimanche par référendum, un an après l’éclatement d’un soulèvement social d’une ampleur inédite qui a remis en cause le modèle économique accusé de bénéficier seulement aux plus riches.