Le Kenya décrète un jour férié pour planter des arbres

Des fonctionnaires, des étudiants et des familles se sont retrouvés ce lundi, en divers lieux de la capitale, Nairobi, pour planter des arbres.

Des fonctionnaires, des étudiants et des familles se sont retrouvés en divers lieux de la capitale Nairobi, en dépit d’une pluie diluvienne. «J’ai planté une cinquantaine d’arbres aujourd’hui. Je pense que c’est une initiative puissante et nécessaire pour la planète, particulièrement après avoir vécu une sécheresse dramatique pendant plusieurs saisons consécutives», a déclaré un responsable du gouvernement, Joan Kirika.

William Ruto affirme se soucier du changement climatique mais il s’est attiré la colère d’associations de protection de l’environnement, après avoir annoncé en juillet la reprise de l’exploitation des forêts, après plus de cinq ans d’interdiction.

Créer des emplois

Le chef d’État avait alors affirmé que la reprise de l’exploitation visait à créer des emplois et développer les secteurs de l’économie qui dépendent des produits forestiers, et qu’elle ne concernait que les arbres arrivés à maturité dans les forêts plantées et gérées par l’État. Le mois dernier, un tribunal kényan a suspendu cette décision de lever l’interdiction de l’exploitation forestière mais il a autorisé l’abattage de 5000 hectares d’arbres matures.