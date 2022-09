AVS 21: résultats des votations du 25 septembre très serrés

Pour rappel, la réforme AVS 21 prévoit de faire travailler les femmes une année de plus pour toucher leur premier pilier et pour soulager les caisses de l'AVS. En effet, en raison du vieillissement de la population, les actifs qui cotisent à l'AVS ne pourront plus apporter les fonds suffisants pour payer les rentes des bénéficiaires. Le projet prévoit également la possibilité de prendre une retraite flexible entre 63 et 70 ans ou de continuer à travailler à temps réduit et de toucher une retraite partielle.