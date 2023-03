Adoption, passage en force ou échec?: Réforme des retraites en France: tout doit se jouer aujourd’hui au Parlement 

Adoption définitive

Si la Première ministre Elisabeth Borne juge avoir une majorité certaine sur le texte, grâce aux voix de suffisamment de députés Les Républicains (LR, droite), elle demandera le vote. «On est raisonnablement allant», glisse une source gouvernementale, qui table sur l’effet d’entraînement du compromis trouvé entre la droite et les partisans d’Emmanuel Macron (centre). Un feu vert de l’Assemblée vaudrait adoption définitive par le Parlement, ce qui validerait sa stratégie de compromis et la conforterait à son poste de cheffe du gouvernement.

Au forceps grâce à l’arme constitutionnelle

«Jusqu’au dernier moment il y aura une incertitude, et on verra quelle décision il faut prendre», selon une source gouvernementale. Afin d’autoriser ce 49.3, une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres pourra se tenir juste avant la séance de 15h à l’Assemblée. Elisabeth Borne a usé déjà à dix reprises du 49.3 à l’automne sur les budgets.

Le rejet, un désaveu

La gauche, l’extrême droite et certains élus LR le souhaitent ardemment: que le projet de réforme soit mis aux voix à l’Assemblée et qu’il soit retoqué. «Tout le monde veut un moment de vérité» dans la majorité mais «oui, on peut perdre», dit un cadre du parti présidentiel Renaissance (centre).

En théorie, le projet de réforme pourrait être à nouveau transmis et examiné entre Assemblée et Sénat, en vue de nouveaux votes d’ici au 26 mars, date couperet. Mais ce n’est pas l’option la plus probable, et le texte pourrait plutôt être retravaillé avec les partenaires sociaux, voire abandonné.