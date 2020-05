Actualisé il y a 1h

Fiscalité des entreprises

Réforme fiscale: référendum lancé en Valais

La récolte des 3000 signatures débutera lundi. Les référendaires ne sont pas d’accord avec la réforme cantonale de l’imposition des entreprises. Ils la comparent à un «cadeau empoisonné».

Avec la révision, le canton et les communes vont renoncer à terme à plus de 120 millions de francs de recettes fiscales par an, s’inquiètent les référendaires. Keystone

Le comité interpartis valaisan opposé à la réforme fiscale valaisanne de l’imposition des entreprises lance son référendum. La récolte des 3000 signatures débutera lundi, une fois levée la suspension des délais prononcée en raison du coronavirus.

Le 19 mai 2019, les Valaisans avaient plébiscité le paquet RFFA (la réforme fiscale des entreprises et le financement de l’AVS) par 71,8% des votants. Au niveau national, le oui l’avait emporté à 63,7%.

La gauche valaisanne dans son ensemble avait soutenu la réforme au niveau Suisse. «Nous avions annoncé que l’enjeu aurait lieu ensuite dans les cantons et que seules les réformes équilibrées pour les caisses de l’Etat et la population recevraient notre soutien», a rappelé jeudi lors d’une conférence de presse virtuelle Mathias Reynard, président de l’Union syndicale valaisanne (USVs) et conseiller national socialiste.

Mais la réforme acceptée par le Grand Conseil valaisan en deuxième lecture en mars dernier n’a pas convaincu les référendaires qui la comparent sur leur affiche de campagne à «une réforme toxique, un cadeau empoisonné». Le PS, les Verts, la gauche valaisanne alternative (GVA) et l’USVs notamment estiment qu’elle aura des «conséquences financières néfastes» pour les collectivités publiques.

Recettes fiscales à la baisse

«Avec cette révision, le canton et les communes vont renoncer à terme à plus de 120 millions de francs de recettes fiscales par an. Les communes n’auront d’autre choix que de supprimer les prestations à la population ou d’augmenter l’impôt des personnes physiques», a déploré Emmanuel Amoos, chef de groupe de l'Alliance de gauche au Grand Conseil valaisan.

Les manques dans les caisses des collectivités publiques inquiètent également Carole Morisod. La vice-présidente des Verts valaisans a rappelé les nombreux défis à relever et les retards à combler en matière de protection de l’environnement, citant notamment les décharges orphelines, laissées par des entreprises aujourd’hui disparues, l’assainissement des Steps ou encore la problématique du réchauffement climatique.

Pertes pour les communes

«Pour les communes, la perte financière est estimée à 45 millions de francs par an, soit 11 millions de plus que le projet négocié», a souligné Florian Chappot. Le conseiller communal de Sion précise que «pour les communes comme Sion, qui abrite des entreprises d’une taille moyenne à grande et perdra à terme sept millions de francs par année, les conséquences financières sont très difficiles».

Une situation difficile confirmée par Olivier Cottagnoud de la Gauche alternative et président de Vétroz: la réforme priverait sa commune de plus d’un demi-million de francs, soit 5% environ des recettes fiscales. «Avec les baisses fiscales liées au coronavirus, les collectivités publiques ne peuvent pas supporter d’autres baisses.»

Taux d’impôt concurrentiel

Le régime fiscal accepté par le Grand Conseil valaisan se veut le plus attractif de Suisse pour les petites et moyennes entreprises (PME). Il prévoit de réduire le taux d’impôt sur le bénéfice de 12,66% à 11,89% pour les entreprises réalisant un gain allant jusqu’à 250’000 francs (soit 95% des PME) et une réduction de 21,56% à 16,98% pour les grandes entreprises.

Les référendaires ont souligné que le Valais bénéficie déjà d’un taux concurrentiel pour les PME et qu’il compte très peu de grandes entreprises. Ils ont trois mois pour recueillir les 3000 signatures nécessaires à leur référendum.