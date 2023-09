Alain Berset retourne sa veste sur la réforme du prix des médocs

Or, le conseiller fédéral a reporté l'introduction de cette réforme, rapporte ce dimanche la « NZZ am Sonntag ». Cela parce que, malgré une baisse des coûts globaux, elle aurait provoqué la hausse de prix de plus de la moitié des médicaments. Pour la population, cela aurait constitué un signal douteux en la période actuelle d’inflation et de forte hausse des primes d’assurance maladie.