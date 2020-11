Suisse romande : REFORMER, nouvel outil pour une meilleure répartition des médecins

L’utilisation de REFORMER permettra d’avoir une vue d’ensemble de la situation, ainsi qu’une régulation de la formation des médecins par canton, selon les besoins de la population

Cet outil participe à une répartition des ressources médicales entre les hôpitaux et les différentes régions. (image d’illustration)

Ce processus, intitulé REFORMER (RÉorganisation de la FORmation post-graduée en MEdecine en Suisse Romande) a quatre missions, indique lundi la Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales dans un communiqué. À terme, patients, médecins, hôpitaux et cantons devraient en tirer des avantages.

Ressources médicales réparties

Le premier objectif consiste à avoir une vue d’ensemble de la situation en produisant «des indicateurs sur la formation post-graduée et la démographie médicale». Il s’agit aussi «de réguler et répartir les places de formation entre les différents établissements formateurs en Suisse romande», puis d’orienter les médecins en formation dans les disciplines en fonction des besoins. Enfin, cet outil participe à une répartition des ressources médicales entre les hôpitaux et les différentes régions.