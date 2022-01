Suisse : Réformes fiscales en cascade: les élus n’ont «plus de vue d’ensemble»

La votation du 13 février, sur la révision partielle du droit de timbre, est l’arbre qui cache la forêt des réformes fiscales prévues ces prochaines années.

Sous la Coupole fédérale, les parlementaires ont fort à faire avec les questions de fiscalité. 20min/Simon Glauser

Le quotidien alémanique Tages-Anzeiger n’hésite pas à parler de «révolution fiscale». Selon le journal, la votation du 13 février prochain, sur le droit de timbre, n’en serait «que le début». À la lumière d’un document pas encore rendu public, mais consulté par le Tages-Anzeiger, on découvre une liste de douze réformes en cours ainsi qu’une évaluation de leur coût pour la Confédération. Elles devraient toucher les entreprises et les particuliers ces prochaines années.

On peut lire que les modifications prévues sont d’une telle ampleur que même les parlementaires chargés de la fiscalité «n’ont plus de vue d’ensemble». C’est pourquoi la Commission de l’économie et des redevances (CER) du Conseil des États a commandé un état des lieux au Département fédéral des finances (DFF) d’Ueli Maurer. Et c’est ce rapport de treize pages, qui n’était donc pas destiné au public, qui a fuité.

Les 12 réformes Réformes touchant les entreprises Droit de timbre d’émission (en votation le 13 février)

Suppression des droits de douane (référendum lancé)

Réforme de l’OCDE, imposition à 15% (dès 2024, procédure en cours)

Taxe au tonnage (dès 2025, procédure en cours) Réformes touchant les particuliers Déductions pour frais de garde (dès 2025, adopté par le Parlement)

Hausse TVA/AVS 21 (référendum en cours)

Réforme de la TVA plateformes de vente en ligne (dès 2024, procédure en cours)

Adaptation de l’imposition des rentes viagères (dès 2025, procédure en cours)

Hausse des déductions des primes maladie (dès 2025, procédure en cours)

Abolition de la valeur locative (dès 2025, procédure en cours)

Taxation individuelle couples mariés (pas encore d’échéance) Réforme particuliers et entreprises Réforme de l’impôt anticipé (dès 2023, référendum lancé)

Droits de douane: 1 milliard de pertes

Cinq des douze projets fiscaux ont déjà été adoptés par le Parlement, mais ne sont pas encore entrés en vigueur. Trois d’entre eux réduisent les impôts en premier lieu pour les entreprises: la suppression du droit de timbre, la suppression partielle de l’impôt anticipé ainsi que la suppression des droits de douane sur les produits industriels. Au total, ces trois réformes prévoient une perte de recettes de près d’un milliard de francs par an.

Deux des trois projets sont combattus par la gauche par voie de référendum. Le premier sera donc soumis à votation, le 13 février. Le PS récolte encore des signatures contre la suppression de l’impôt anticipé. Contrairement aux entreprises, les particuliers doivent s’attendre à une hausse d’impôts pour un total de 1,3 milliard de francs par an due à l’augmentation de la TVA dans le cadre de la réforme de l’AVS 21.

Là aussi, la gauche a lancé un référendum. Par contre, en compensation, les familles bénéficieront d’un allègement fiscal dès 2023, en déduisant de l’impôt fédéral direct 25’000 francs par enfant au lieu de 10’000 actuellement pour la garde des enfants.

Imposition des couples mariés

À partir de 2025, la Confédération devrait faire un geste pour les personnes privées au travers de réformes plus ou moins importantes. Le premier grand projet est l’abolition de la valeur locative. La Confédération s’attend à des pertes fiscales de 320 millions, et plus de 1,34 milliard pour les cantons et les communes.

Le plus gros morceau à venir reste sans doute le projet, encore au stade d’embryon, d’imposition des couples mariés qui seraient taxés individuellement et non plus en commun. Dans une étude, le DFF a fait calculer deux variantes: l’une est neutre sur le plan budgétaire, l’autre entraîne des pertes fiscales de 1,5 milliard.

Une augmentation des déductions fiscales pour les primes d’assurance maladie, pour un coût de 230 millions, est également dans la boîte à idées de la Confédération. Finalement, toutes ces réformes fiscales entraîneront à moyen terme un manque à gagner d’au moins 1,6 milliard pour la seule Confédération, indique le Tages-Anzeiger, qui précise que cette évaluation ne prend pas en compte l’imposition individuelle des couples mariés. Les éventuelles recettes supplémentaires dues au nouvel impôt minimum de l’OCDE ne sont pas non plus comptabilisées.