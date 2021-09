Coronavirus aux États-Unis : Refoulé par 43 hôpitaux, il meurt à 320 km de chez lui

Victime d’une crise cardiaque, un septuagénaire est devenu une victime collatérale de la pandémie. Il a été éconduit par plus de quarante centres médicaux complets.

Ray DeMonia, 74 ans, est mort d’un arrêt cardiaque le 1er septembre dans un hôpital de Meridian (Mississippi). Fin août, l’Américain domicilié en Alabama avait souffert d’une crise cardiaque et sa famille avait fait des pieds et des mains pour qu’il puisse être hospitalisé. Or, en raison de la pandémie, tous les établissements médicaux de la région étaient saturés et il était impossible de trouver un lit pour Ray. Après avoir été refoulé par 43 centres médicaux dans trois États différents, le septuagénaire a finalement été admis à 320 kilomètres de chez lui.