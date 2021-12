covid-19 – Refoulée pour sa 3e dose: elle était à une heure du délai d’attente des 6 mois

KEYSTONE

Pour certaines personnes souhaitant recevoir la 3e dose avant les fêtes de fin d’année, la patience est de mise. Car en Suisse, le «booster» peut être administré au plus tôt six mois après l’injection de la deuxième dose. C’est ce que conseillent l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV). Et dans certains cas, cette recommandation est appliquée au pied de la lettre par les centres de vaccination. À Lucerne, par exemple, une retraitée souhaitant se faire administrer la 3e dose a été refoulée parce que le délai des six mois n’avait pas encore été totalement atteint. Concrètement, il lui manquait une heure. Elle a donc dû attendre dans le froid avant de pouvoir enfin se faire vacciner, a raconté l’Alémanique à nos confrères de «20 Minuten».

A Lausanne, une femme qui souhaitait recevoir sa 3e dose avant les fêtes de Noël a été refoulée la semaine dernière dans un lieu de vaccination. «Madame, vous avez eu votre deuxième dose il y a seulement quatre mois et demi», a constaté l’employé à l’accueil du centre. «Mais ça ne me dérange pas de le faire déjà maintenant, comme ça c’est mieux pour Noël», a-t-elle répondu, en vain, avant de repartir bredouille.

Privilèges sous la Coupole

Andreas Faller, avocat spécialisé en droit de la santé et ancien vice-directeur de l’Office fédéral de la santé publique, dit avoir été confronté à plusieurs cas du genre. «Cette bureaucratie minutée est totalement absurde et doit cesser!» Plusieurs personnes vaccinées de son entourage auraient contracté le coronavirus avant l’écoulement du délai des six mois. Andreas Faller estime qu’il faut agir rapidement.

Reste qu’à Berne, les responsables semblent faire un peu moins de zèle que dans le reste du pays. Début décembre, les politiciens ont pu recevoir la 3e injection dans le cadre de la journée parlementaire de vaccination contre la grippe. Certains membres du Parlement se sont ainsi fait administrer le «booster» alors que leur dernière injection remontait à seulement cinq mois. Une inégalité qui fait actuellement jaser sur les réseaux sociaux.

Une recommandation qui peut être adaptée

Contacté, le Département lucernois de la santé rappelle que les centres de vaccination respectent le délai de six mois recommandé pour la 3e dose. «Nous voulons garantir une égalité de traitement à toutes les personnes souhaitant se faire vacciner.» Il précise néanmoins que c’est la date de la vaccination qui fait foi, et non l’heure ni la minute.

Tobias Bär, porte-parole de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de santé, rappelle pour sa part que les cantons peuvent, s’ils le désirent, adapter la recommandation de l’OFSP et de la CFV. Saint-Gall a ainsi réduit le délai de six mois à cinq mois et demi jusqu’à Noël. Nani Moras, porte-parole de l’OFSP, confirme que les cantons sont en charge de l’administration de la 3e dose.