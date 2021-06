Genève - Refoulés à l’aéroport pour un test Covid trop précoce

Leur rêve de vacances s’est écroulé aux portes de l’avion qui devait les emmener à Belgrade. Deux jeunes Valaisans se sont faits refouler à Genève aéroport pour cause de test Covid échu selon les conditions posées par le pays de destination, à savoir la Serbie. Cela s’est joué à trente minutes près, raconte Radio Lac . Les passagers avaient passé un test PCR mercredi pour voyager vendredi. Ils se sont faits piéger par des conditions de validité différentes selon les pays. En Suisse, les tests PCR sont valables 72 heures, en Serbie, 48 heures.

Si la troisième personne du groupe, de nationalité serbe, a pu prendre son vol à condition de passer un nouveau test une fois arrivé à destination, ses camarades en ont été pour leurs frais. Et pas des moindres, puisque ils ont payé des tests PCR, des billets de train et d’avion. Au final, les deux jeunes gens ont repassé un test et voyagé en voiture jusqu’à Belgrade.