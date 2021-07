Valais - Refuge de montagne fermé à cause d’un client contaminé

«On est fermés. Un client nous a refilé le Covid-19.» C’est ainsi que Daniel Egg a annoncé il y a trois jours sur Facebook la raison pour laquelle le refuge de montagne qu’il gère est actuellement porte close. Et le gardien de la Cabane des Dix de dénoncer l’attitude égoïste et irresponsable de certains randonneurs qui, au mépris des recommandations sanitaires, viennent manger et dormir sur place sans s’être fait vacciner ni tester.

«Ils me foutent dans la m*… Employés au chômage et fermeture alors que la saison commençait enfin», regrette-t-il. Interrogé dans «Le Nouvelliste» ce lundi, il fait référence aux recommandations du Club alpin suisse. Et notamment celle de ne pas entreprendre de visites de cabanes et des courses de section avec des personnes sans résultat négatif à un test Covid-19. Et le port du masque de protection à l’intérieur des cabanes. Il est d’ailleurs obligatoire dans tous les espaces intérieurs des cabanes. Une fois les mesures de protection et d’hygiène en vigueur exposées sur place, «il faut également que les clients prennent leurs responsabilités», déclare Daniel Egg dans le quotidien valaisan.