Une pension neuchâteloise dans le viseur après la mort d’un second chien

Ce loulou de Poméranie était âgé de 2 ans et demi. Photo transmise par ses maîtres.

Il avait été placé dans une pension canine du canton de Neuchâtel pour que ses maîtres puissent profiter du soleil à l’étranger. Mais à leur retour de vacances vendredi, ces derniers n’ont pu que pleurer la mort de leur loulou de Poméranie, décédé quelques heures plus tôt, sur la table d’opération. Alors qu’il était gardé depuis plus de deux semaines dans un enclos, en compagnie de plusieurs autres petits chiens de races différentes, ce spitz nain de 2 ans et demi, a subi les morsures de ses congénères.