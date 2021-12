Vandalisme : Refuge pour chats abandonnés détruit à Bâle

Un centre d’accueil pour chat a été démoli juste avant Noël. Un pensionnaire n’a pas survécu. Une récompense de 2000 francs a été promise pour découvrir les auteurs de ces déprédations.

La veille de Noël, des inconnus ont détruit un refuge pour chats à Bâle. Un minet a été retrouvé mort. La personne qui s’occupe de ce havre, Ines Zehnder, a partagé ce désastre sur les réseaux sociaux. Elle et ses filles ainsi que d’autres amoureux des animaux gèrent cet endroit situé près de la gare St. Johann. Chaque jour, ils fournissent nourriture et soins à ces animaux et évitent qu’ils retournent à l’état sauvage.