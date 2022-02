Fribourg – Refuge pour chiens truandé par un couple sans scrupules

La structure, financée par des dons, avait été pillée durant un an.



Pas moins de 291’303,60 francs détournés en 228 versements indus et 37 fausses factures sur un peu plus d’un an, c’est ce qui était reproché à l’ex-employée d’un refuge pour animaux, mercredi, devant le Tribunal de la Gruyère (FR). Son mari, qui avait joué un rôle dans les opérations litigieuses, était lui aussi présent sur le banc des accusés.