Genève - Réfugié à Genève, il rêve des Jeux olympiques

Une équipe de réfugiés défendra les couleurs olympiques, aux Jeux de Tokyo cet été. Dans la présélection composée d’une cinquantaine d’athlètes, on retrouve un marathonien de 34 ans établi à Genève: Tesfay Felfele, originaire d’Erythrée. Ancien médaillé d’argent du trophée mondial de course de montagne à Ovronnaz (VS), diplômé dans le secteur du commerce détail et père de famille, il vit en Suisse depuis près de 14 ans.