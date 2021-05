France : Réfugié tibétain condamné à 22 ans de prison pour un double assassinat

L’homme a été reconnu coupable mardi de l’assassinat de sa compagne et de l’amant de cette dernière, en 2017 à Chambéry.

Un réfugié tibétain a été reconnu coupable, mardi par la Cour d’assises de la Savoie, de l’assassinat de sa compagne et de l’amant de celle-ci.

Une peine de 22 ans de réclusion criminelle a été prononcée, mardi soir, à l’encontre d’un réfugié tibétain jugé pour avoir assassiné sa compagne et l’amant de celle-ci en 2017 à Chambéry.

«Le nœud principal de ce dossier, c’est le trio affectif», avait estimé le magistrat, évoquant «le schéma classique du crime «passionnel» et pointant «la distorsion entre le discours d’Atsok Drudup Tsang et la réalité du dossier».

Le quadragénaire était accusé d’avoir tué à coups de couteau, le 26 mai 2017 à Chambéry, sa compagne Karma Tsering Garsa Tsang et son ami Dawa Tashi Tsang, après avoir appris qu’ils avaient une liaison.

«L’important pour lui était que la qualification d’assassinat soit reconnue» pour ses deux anciens collègues, a commenté après le verdict Me Daniel Cataldi, l’un des avocats de Kévin Pernet Dit Rosset.

«Ne pas me renvoyer au Tibet»

«L’intention homicide, il n’y a pas de difficulté. Mais vous ne pouvez pas retenir la préméditation, vous n’en avez pas les éléments et la certitude», avait rétorqué en défense Me Solène Royon, estimant que son client avait plutôt «dérivé et perdu pied», dans un moment «d’hystérie».